Filme sobre a vida de Elton John ganha trailer oficial

Após o sucesso do filme Bohemian Rapsody, que conta a história do músico Freddie Mercury, a Paramount Pictures divulgou nesta quinta-feira (21) o trailer oficial de "Rocketman", a cinebiografia do cantor britânico Elton John.

No trailer, é possível ver alguns momentos da infância e adolescência de Elton John. Além disso, o vídeo do longa mostra a ascensão musical do cantor, que de um tímido pianista virou uma das figuras mais icônicas da cultura pop. O filme é estrelado pelo ator Taron Egerton, que fará o papel de Reginald Dwight, nome verdadeiro do cantor antes de adotar o pseudônimo de Elton John.

A direção do longa foi feita por Dexter Fletcher, que assumiu a produção de Bohemiah Rhapsody após a saída de Bryan Singer. Rocketman está previsto para ser lançado nos cinemas brasileiros no dia 30 de maio. Aos 71 anos, Elton John possui mais de cinco décadas de carreira e já vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo.