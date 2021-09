Filme italiano leva atrações de circo ao Festival de Veneza

Atrações de circo enfrentam ocupantes nazistas em Freaks Out, fantasia sombria do diretor italiano Gabriele Mainetti que está competindo pelo prêmio principal do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O filme, que transcorre na Roma de 1943, conta a história de quatro artistas circenses, cada um com sua característica peculiar, entregues à própria sorte quando a cidade é bombardeada e seu chefe judeu desaparece.

Os quatro são um lobisomem, um homem que atrai ferro como um ímã, uma garota elétrica que dá choques em quem a toca e um albino domador de insetos.

Eles vão parar em um circo rival administrado por Franz, um nazista frustrado com mãos de seis dedos que consegue prever o futuro e quer usar seus superpoderes para ajudar a evitar a derrocada de Hitler.

"Fomos atraídos pela ideia de misturar aberrações com um elemento fortemente conflitante como os nazistas", disse Mainetti aos repórteres após uma exibição na quarta-feira, 8. "Os personagens são assustados e covardes no início, mas depois conseguem trazer à tona o que têm de melhor, e este é seu verdadeiro superpoder".

O diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera, disse que o filme tem ecos dos trabalhos de dois grandes vultos do cinema italiano, Federico Fellini e Sergio Leone. Mas Mainetti também se inspirou em Monstros, filme de terror de 1932 de Tod Browning, e no musical O Mágico de Oz, de 1939.