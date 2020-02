Filme iraniano 'There Is no Evil' conquista o Urso de Ouro no Festival de Berlim 2020

A edição 2020 do Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale, chegou ao fim neste sábado, 29, com a entrega de seus prêmios. O grande vencedor, que conquistou a desejada estatueta do Urso de Ouro foi para o filme iraniano There is no evil, de Mohammad Rasoulof.

Presidido pelo ator britânico Jeremy Irons, júri foi composto por Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Luca Marinelli e Kleber Mendonça Filho.

O brasileiro Kleber Mendonça Filho foi encarregado de anunciar o vencedo de melhor direção com o Urso de Prata, que foi para o sul-coreano Hong Sangsoo, que apresentou seu filme The Woman.

O norte-americano Never Rarely Sometimes Always, de Elizza Hittman, leva o Urso de Prata como Prêmio Especial do Júri

O italiano Elio Germano ganha o Urso de Prata de melhor ator do Festival de Berlim 2020, pelo filme Volevo.

A alemã Paula Beer ganhou o Urso de Prata de melhor atriz, pelo filme Undine, no festival.

O colombiano Los Conductos, de Camilo Restrepo, ganha o prêmio de melhor filme de estreia.

O filme belga Effacer l'historique, de Benoït Delépine y Gustave Kervern, ganhou o Urso de Prata Especial desta edição do festival

Dau Natasha

O longa russo Dau/Natasha, de Ilya Khrzhanovsky y Jekaterina Oertel, recebeu o Urso de Prata por sua contribuição artística.