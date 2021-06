Filme 'Duna', de Denis Villeneuve, terá estreia mundial no Festival de Veneza 2021

O filme Duna, do cineasta Denis Villeneuve, terá sua estreia mundial na 78ª edição do Festival de Veneza, que acontece entre os dias 1º e 11 de setembro.

A aguardada adaptação do romance de ficção científica de Frank Herbert será exibida no dia 3 de setembro, na Sala Grande do Palácio do Cinema, mas sem concorrer aos prêmios do festival.

O elenco estelar inclui Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Duna narra a história de Paul Atreides (Chalamet), jovem brilhante e herdeiro de uma poderosa família que se vê no papel de messias para assegurar o futuro de seu povo em um Universo onde a vida na Terra já não existe mais e os planetas estão sob controle de uma espécie de feudalismo intergaláctico.