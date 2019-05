Filme de Quentin Tarantino ganha Prêmio Canino no Festival de Cannes

Depois de ser aclamado no Festival de Cannes 25 anos atrás com Pulp Fiction, Quentin Tarantino conquistou um novo prêmio no festival neste ano, graças a um cachorro que rouba a cena em uma luta.

“Brandy”, que na verdade foi interpretado por três pitbulls diferentes, ganhou o prêmio não oficial Palma Canina, nesta sexta-feira.

“Tenho que dizer que estou honrado por isso”, disse Tarantino ao receber a coleira entregue aos vencedores durante a cerimônia.

“Gostaria de dedicar isso à minha maravilhosa atriz Brandy”, acrescentou, atraindo risadas da multidão durante a premiação que ocorre anualmente no festival.

Tarantino disse que um dos cães que participaram da cena de luta era inicialmente o favorito entre o elenco canino, mas que, posteriormente, foi atraído para o rosto expressivo de outro dos pitbulls durante o processo de edição.

O cineasta norte-americano afirmou que ficaria com o prêmio embora não tenha um cachorro, acrescentando que pode adotar um algum dia.

Sobre a Palma Canina, Tarantino disse: “Vai ficar na minha lareira, tudo bem, minha lareira de honra”.

O filme de Tarantino Era uma vez em Hollywood se passa no final dos anos 1960 e é estrelado por Leonardo DiCaprio, que interpreta Rick Dalton, um ator com dificuldades em aceitar o desaparecimento de sua carreira, e por Brad Pitt, que vive Cliff Booth, dublê de Dalton.

Booth é dono de um pitbull, com o qual ele tem cenas individuais, incluindo momentos de comédia, como a preparação de um jantar —que aparenta ser nada apetitoso— para seu animal de estimação e adestramento do cachorro.

O cão aparece novamente na sequência final do filme. Tarantino pediu aos críticos que não revelem nenhum grande spoiler após a exibição em Cannes.

Tarantino ganhou o prêmio Palma de Ouro de melhor filme em 1994. Ele está competindo com diretores veteranos, incluindo Ken Loach e Pedro Almodóvar, para o prêmio deste ano, que será anunciado nesta sábado, 25 de maio.

Também o brasileiro Kleber Mendonça Filho integra a lista dos concorrente à Palma de Ouro, com o filme Bacurau.