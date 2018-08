Filme de Gwyneth Paltrow estréia em primeiro lugar O primeiro vôo de Sky Captain and the World of Tomorrow (Capitão do Céu e o Mundo de Amanhã) pousou no primeiro lugar das bilheterias dos Estados Unidos no fim de semana, com arrecadação estimada em US$ 16,2 milhões, se sobressaindo em relação a vários filmes fracos de audiência. O filme, com orçamento de US$ 70 milhões, foi feito em estilo noir e é estrelado por Jude Law, Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, que foram inseridos digitalmente em um cenário com robôs gigantes na Nova York dos anos 1930. No filme, Gwyneth Paltrow vive a repórter Polly Perkins que se une ao capitão Joe Sullivan, personagem de Jude Law, para desvendar o mistério da morte de cientistas. Angelina Jolie interpreta a capitã Francesca Cook. Originalmente, o longa estava marcado para estrear durante a temporada de blockbusters do verão, mas a distribuidora Paramount segurou a estréia devido a atrasos na pós-produção. "Com um filme como esse, não se sabe qual será a resposta do público, disse Paul Dergarabedian, presidente da empresa que avalia as bilheterias, Exhibitor Relations. "Acredito que o potencial do filme foi maximizado com a mudança da data da estréia, senão ele jamais estaria em primeiro lugar", disse. Duas outras estréias também entraram na lista dos dez mais vistos no fim de semana. Mr. 3000, uma comédia sobre beisebol estrelada por Bernie Mac, ficou em segundo com US$ 9 milhões. Wimbledon, uma comédia romântica em que Kirsten Dunst interpreta uma tenista em início de carreira que se apaixona por um tenista decadente interpretado pelo ator britânico Paul Bettany, ficou em quarto lugar, com US$ 7,8 milhões. Resident Evil: Apocalipse, estrelado por Milla Jovovich, e que ficou em primeiro lugar na semana passada, arrecadou US$ 9 milhões este fim de semana, cerca de 60% do valor anterior. "É normal que a arrecadação caia", disse Rory Bruer, presidente de distribuição da Sony Pictures. No geral, o movimento nos cinemas foi baixo no fim de semana. A audiência para os dez filmes mais vistos caíram em mais de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo Dergarabedian. Confira a lista dos dez filme mais vistos no fim de semana e as estimativas das bilheterias, segundo a Exhibitor Relations 1. Sky Captain and the World of Tomorrow, US$ 16,2 milhões 2. Mr. 3000, US$ 9,2 milhões 3. Resident Evil: Apocalypse, US$ 9 milhões 4. Wimbledon, US$ 7,8 milhões 5. Cellular, US$ 6,87 milhões 6. Without a Padde, US$ 3,7 milhões 7. Hero, US$ 2,95 milhões 8. Napoleon Dynamite, US$ 2,4 milhões 9. Colateral, US$ 2,3 milhões 10. Diário de Princesa 2: O Noivado Real, US$ 2 milhões