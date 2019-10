Filme de Edward Norton abre Festival de Cinema de Roma

ROMA — Com a exibição do thriller Motherless Brooklyn, do ator e diretor americano Edward Norton, a 14ª edição do Festival de Cinema de Roma começou nesta quinta-feiraa, 17.

No filme, Norton dá vida a um detetive particular com síndrome de Tourette, cujo mentor, interpretado por Bruce Willis, dirige uma agência de investigações. O longa é um dos 40 que serão apresentados na seção oficial do festival, que vai até 27 de outubro na capital italiana.

Além das exibições, o evento contará com 15 palestras com atores ou cineastas no Auditório de Roma. Entre os filmes mais esperados desta edição estão The Irishman, de Martin Scorsese, com um elenco de peso formado por Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci. A obra narra o desaparecimento do lendário sindicalista Jimmy Hoffa.

Uma adaptação cinematográfica da série de televisão Downton Abbey também é aguardada. Durante a 14.ª edição do Festival de Cinema, o ator norte-americano John Travolta ainda será homenageado com um prêmio especial por sua atuação no filme The Fanatic (2019), dirigido por Fred Durst. A cerimônia acontecerá na Sala Sinopoli, no Auditorium Parco della Musica, no próximo dia 22 de outubro.