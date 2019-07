Filme de Bárbara Paz sobre Hector Babenco é selecionado para o Festival de Veneza

O filme Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou, de Bárbara Paz, foi selecionado para o 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza. O longa participará da mostra competitiva Venice Classics, com documentários sobre cinema.

Outros filmes com produção brasileira foram selecionados: Ad Astra, a aguardada odisseia espacial com Brad Pitt e Liv Tyler, dirigida por James Gray, faz parte da competição oficial. A nova obra do diretor francês Olivier Assayas, Wasp Network, também está na seleção principal. Os dois filmes têm produção da RT Features, do produtor Rodrigo Teixeira.

Um curta-metragem em realidade virtual, A Linha, produzido pela ARVORE Experiências Imersivas e narrado por Rodrigo Santoro, também estreia no Festival, na Venice Virtual Reality (VVR), mostra dedicada aos filmes de realidade virtual, que integra a seleção e competição oficial.

Entre outros filmes selecionados e anunciados pelo Festival nesta quinta-feira, 25, estão J'accuse, filme sobre o caso Dreyfus dirigido por Roman Polanski, The Truth, de Hirokazu Kore-eda, Ema, de Pablo Larraín, e The Laundromat, de Steven Soderbergh.

A 76.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza ocorre de 28 de agosto a 7 de setembro de 2019.