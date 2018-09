Filme de Alfonso Cuarón vai representar o México no Oscar 2019

CIDADE DO MÉXICO — O filme Roma, de Alfonso Cuarón, vai representar o México na próxima edição do Oscar e também do Prêmio Goya, informou nesta sexta-feira, 14, a Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas.

Roma lutará pelas indicações a melhor filme estrangeiro no Oscar e melhor filme íberoamericano no Goya, na Espanha.

No filme, baseado nas recordações de infância de Cuarón, o diretor narra em preto e branco a história de Cleo, a criada indígena de uma família burguesa da Cidade do México no início da década de 1970.

O longa, protagonizado pela atriz estreante Yalitza Aparicio, marca o retorno do cineasta ao México, que não rodava no seu país natal desde E Sua Mãe Também (2001).

Roma estreou no Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o Leão de Ouro, um dos principais prêmios do cinema mundial, do júri presidido pelo também mexicano Guillermo Del Toro.

Com Gravidade, de 2013, Cuarón levou o Oscar de melhor diretor, se tornando o primeiro cineasta latinoamericano a conseguir o feito.

Até agora, nenhum filme mexicano ganhou o prêmio de melhor estrangeiro.