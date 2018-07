Filme com Lady Gaga vai estrear no Festival de Veneza

O filme A Star is Born, do ator americano Bradley Cooper, terá sua estreia mundial com uma projeção fora de competição na 75ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que ocorre entre 29 de agosto e 8 de setembro. A informação é da organização.

O longa é a primeira obra de Cooper, quatro vezes indicado ao Oscar, como diretor. O filme é estrelado por ele próprio junto com a cantora Lady Gaga. A projeção será no dia 31 de agosto na Grande Sala do Palazzo del Cinema di Venezia.

O filme, uma versão do longa Nasce Uma Estrela de 1937, traz Lady Gaga em seu primeiro papel principal. Esta nova versão foca na difícil história de amor, quando o músico Jackson Maine (Cooper) descobre o talento da garçonete Ally (Gaga) e se apaixona por ela. A Star is Born conta com músicas originais compostas por Cooper e Lady Gaga, em parceria com artistas como Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. Andrew Dice Clay, Dave Chappelle e Sam Elliott fazem parte do elenco.

A 75ª edição da mostra de Veneza também vai contar com a estreia mundial de First Man, que narra a vida do astronauta Neil Armstrong. Ryan Gosling dá vida ao primeiro homem a pisar na lua, no filme dirigido por Damien Chazelle, vencedor do Oscar de direção em 2017 por La La Land.