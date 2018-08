Filme com Kevin Spacey estreia em apenas 10 salas de cinema nos EUA

Billionaire Boys Club, o filme mais recente de Kevin Spacey, estreou em apenas 10 salas de cinema nos EUA nesta sexta-feira, 18. O filme é um thriller inspirado em fatos reais e tem no elenco estrelas em ascensão como Ansel Elgort, Taron Egerton, Billie Lourd e Emma Roberts.

Segundo o site americano The Wrap, a distribuidora indie Vertical Entertainment decidiu seguir em frente com o lançamento doméstico do filme em nome da equipe e do elenco do filme — isso depois de Kevin Spacey ser acusado de assédio sexual e um dos principais nomes denunciados pelo movimento #MeToo.

O envolvimento do ator, porém, provou ser relevante demais para que o filme tivesse uma aceitação maior.

Billionaire Boys Club conta a história de um grupo de adolescentes ricos prepara um esquema para ganhar ainda mais dinheiro, mas as consequências se mostram drásticas.

O filme também foi mal recebido pelos críticos, e há quem se pergunte se esse não será o último filme de Spacey.