Filme 'Breaking Bad', com Aaron Paul, ganha data de estreia

Aaron Paul assume seu papel icônico de Jesse Pinkman em The Road: A Breaking Bad Movie, que chegará na Netflix em 11 de outubro nas mãos do roteirista e diretor Vince Gilligan, criador da série original.

O filme contará em forma de suspense a vida do jovem parceiro de Walter White quando ele consegue fugir do cativeiro e tenta se reconciliar com o passado para assumir o comando de sua vida.

O trailer mostra Skinny Pete (Charles Baker), amigo junkie de Jesse Pinkman, se recusando a dar a localização exata de seu amigo para a polícia em um interrogatório, por isso é sabido que ambos os atores irão retomar seu papel na série, mas não se sabe no momento se mais personagens do elenco original retornarão.

A plataforma Netflix tem em seu catálogo todas as temporadas de Breaking Bad, bem como o prequel para o mesmo Better call Saul, que conta a vida do advogado da moralidade duvidosa Saul Goodman.