Filme '007 - Sem Tempo Para Morrer' é adiado pela terceira vez

Novo filme do agente James Bond, 007 - Sem Tempo Para Morrer (No Time To Die) teve a data de lançamento novamente adiada por causa da pandemia. Produção chegará aos cinemas no dia 8 de outubro.

Previsto para estrear em abril de 2020, filme protagonizado por Daniel Craig estrearia originalmente em abril de 2020, depois passou para novembro e agora tem seu terceiro adiamento.

Leia Também Cinemas apostam em James Bond e Viúva Negra para reerguer setor em 2021

Este terceiro adiamento de 007 - Sem Tempo Para Morrer colocado novamente em evidência os questionamentos sobre o calendário de lançamentos de Hollywood para este ano, que estava confiante de que depois de 2020 os cinemas voltariam a uma relativa normalidade.

Agora a bola está no telhado dos grandes estúdios que, após o atraso na estreia do filme de James Bond, podem adiar também seus lançamentos mais imediatos ou optem pelo mercado digital.

O agente britânico é sempre um grande ímã para o público, mas desta vez ele vem com um arsenal extra em No Time to Die: é o último filme de Daniel Craig como Bond, Billie Eilish assinou a edição da trilha sonora, Ana de Armas e Rami Malek aparecem em seu elenco, Cary Joji Fukunaga é seu diretor, etc.

Craig, 52, estrelou Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015) dentro do saga sobre o agente James Bond. Este último filme arrecadou 881 milhões de dólares em todo o mundo, segundo o portal especializado Box Office Mojo.

007 - Sem Tempo Para Morrer, protagonizado mais uma vez por Daniel Craig, tornou-se assim o primeiro blockbuster a alterar seus planos de lançamento devido à pandemia do coronavírus, um caminho que será seguido por outras produções de Hollywood.

A nova versão de Cinderella saiu de fevereiro e foi para julho. Já o filme Anônimo, com Bob Odenkirk, que estava agendado para fevereiro, passou para abril. Noite Passada em Soho, de Edgar Wright, foi jogado para outubro, antes seria em maio. Ghostbusters - Mais Além estrearia em junho mas foi adiado para novembro. Uncharted, com Tom Holland, que chegaria agora em fevereiro mas foi jogado para 2022./ Com Agências.​