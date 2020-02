Filmagem de novo 'Missão: Impossível' é suspensa por conta de avanço do coronavírus na Itália

A filmagem do sétimo longa-metragem da saga Missão: Impossível na Itália foi suspensa por conta do avanço do coronavírus no país, informou o site Deadline.

Os planos da produtora Paramount para este novo filme da série incluiriam três semanas de filmagem em Veneza. O tabloide britânico Daily Mail afirmou que o ator Tom Cruise, intérprete do personagem Ethan Hunt, teve que ficar indefinidamente em um hotel cinco estrelas em Veneza por causa do coronavírus. O Deadline rejeitou essa informação e garantiu que o ator não estava na Itália quando as filmagens foram suspensas.

Os seis filmes de Missão: Impossível já arrecadaram mais de US$ 3,5 bilhões nas bilheterias. Além de Cruise, Rebecca Ferguson, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Simon Pegg estão no elenco do novo longa, dirigido por Christopher McQuarrie.

O governador do Vêneto, Luca Zaia, disse no domingo, 23, que, de acordo com o ministro da saúde, Roberto Speranza, "foram cancelados todos os eventos públicos e privados e haverá o fechamento de escolas e museus até 1º de março". O carnaval de Veneza também foi suspenso./ COM INFORMAÇÕES DA EFE