Filhotes de 'O Iluminado': Sete diretores homenagearam o filme de Kubrick em seus próprios filmes

Quase 40 anos após o lançamento, O Iluminado, de Stanley Kubrick, tem sequência com Doutor Sono, uma adaptação do romance de Stephen King na qual se vê um Danny Torrance adulto e alcoólatra, perseguido por vampiros psíquicos e fazendo um doloroso retorno ao Hotel Overlook.

As décadas transcorridas deram a vários admiradores de Kubrick a oportunidade de homenageá-lo. Aqui vão estão sete filmes que refletem a influência de O Iluminado, seja em cenas semelhantes ou seja na inserção de detalhes baseados no filme.

O Enigma de Outro Mundo (1982)

Aliens viajando em discos voadores podem estar muito longe dos fantasmas do Hotel Overlook, mas o filme de John Carpenter é um dos primeiros influenciados por O Iluminado. Numa gelada e isolada estação de pesquisas na Antártida, os personagens vão surgindo. A ambientação ao ar livre numa paisagem melancólica, sombriamente azulada, deixa a sensação de que um Jack Nicholson congelado vai se materializar a qualquer momento.

O Silêncio dos Inocentes (1991)

Filmes como O Bebê de Rosemary (1968) e O Exorcista (1973) contribuíram para comprovar a dramática legitimidade do horror, mas O Iluminado impulsionou a tendência com a mesma ambição artística que Kubrick usou para elevar o nível de filmes sobre viagens espacciais com 2001 – Uma Odisseia no Espaço. Sem o prestígio alcançado por O Iluminado, é difícil imaginar que um filme como O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme – que explora temas sérios ao lado de serial killers canibais – pudesse um dia acumular tantos Oscars.

Toy Story (1995)

A maioria não esperaria referências à obra de Kulbrick nos inocentes filmes da Pixar. Mas, como um dos cineastas do estúdio, Lee Unkrich, tem uma antiga obsessão por O Iluminado, detalhes do filme são encontrados já no primeiro Toy Story, no qual o padrão do carpete do Hoptel Overlook aparece na casa de Sid, o terror dos brinquedos. A partir de então as referências continuaram a surgir, seja em Toy Story 3, com o assombrado quarto 237, ou numa sequência de Coco, em que o machado de Jack Nichoson é visto ao fundo.

A Bruxa (2015)

O diretor Robert Eggers usou a influência de O Iluminado em uma história sobre uma família puritana exilada que se vê ameaçada por bruxaria. Os dois filmes mostram famílias isoladas tentando recomeçar a vida, mas A Bruxa, em particular, amplifica o prenúncio de tragédia desde o momento em que começa.

Corra! (2017)

O Iluminado influiu de três modos na estreia de Jordan Peele como diretor. Há alusões superficiais, como a um pequeno cartão colorido, e a um diálogo (um personagem diz que se perdeu em um labirinto), e há semelhanças conceituais mais profundas, como mostrar cenas de horror em plena luz do dia. Mas, sobretudo, Corra! cria a mesma sensação de que alguma coisa está muito errada sem revelar pontos específicos, até o desfecho.

Hereditário (2018)

O diretor Ari Aster nem se preocupa em disfarçar a influência de O Iluminado em suas cenas de horror doméstico. A tomada de abertura evoca o momento em que um labirinto ganha vida com Danny e Wendy explorando-o. Mas a influência é mais profunda ao mostrar uma família enlutada desmoronando sob a pressão de forças naturais e sobrenaturais, com a densidade narrativa e a ambiguidade que resultaram em infinitas explicações no YouTube sobre o final.

Jogador Nº 1 (2018)

Steven Spielberg ficou amigo de Stanley Kubrick ao conhecê-lo no set de O Iluminado. Mais tarde, ele homenagearia o amigo e influenciador fazendo A.I. – Inteligência Artificial, um antigo projeto de Kubrick. Mas, surpreendentemente, Spielberg voltou a homenageá-lo em Jogador Nº 1, desviando-se do romance de Ernest Cline para mostrar um completo retorno ao quarto 237, ao labirinto e ao elevador ensanguentado.

