Filho de Tom Hanks e Rita Wilson tranquiliza fãs sobre saúde dos pais

Após Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson informarem que tiveram teste positivo para coronavírus na Austrália, seu filho Chat usou sua conta no Instagram para atualizar informações sobre o estado de saúde dos pais e tranquilizar fãs.

Em vídeo em sua conta no Instagram, o rapaz afirma que falou com os pais por telefone e que eles estão bem, doentes, mas não estão tão perocupados, passaram tranquilidade. "Eles estão adotando todas as precauções necessárias, claro", afirmou Chet Hanks, aproveitando para agrader as mensagens positivas das pessoas. "Acho que vai ficar tudo bem. Obrigado e cuidem-se todos."

Tom Hanks e Rita Wilson, ambos de 63 anos, estão na Austrália, onde o ator está gravando um filme sobre Elvis Presley. O casal confirmou que estava com a doença nesta quarta-feira, 11, e informou que ficará sob cuidados "pelo tempo que a saúde e a segurança pública exigirem".

O ator vencedor do Oscar Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, tiveram um teste positivo para coronavírus na Austrália, informou o próprio artista no Twitter.

Hanks disse que ele e a mulher foram testados na Austrália, onde ele está trabalhando em um filme, depois que ambos se sentiram cansados, doloridos e com febre leve.

“Para fazer as coisas direito, como é necessário no mundo agora, fomos testados para o coronavírus e foram resultados positivos”, disse Hanks.

O ator é a primeira grande celebridade norte-americana conhecida a contrair o Covid-19. O coronavírus já infectou mais de 1 mil pessoas nos Estados Unidos.

“As filmagens biográficas de Elvis foram encerradas. Entendo que serão 14 dias de quarentena e testes e... nosso coração está com Tom e sua esposa”, disse Tom Tate, prefeito de Gold Coast, em entrevista coletiva. (COM AGÊNCIAS)