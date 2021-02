Filha do ator francês Richard Berry o acusa de abusos sexuais

PARIS, FRANÇA - O Ministério Público de Paris anunciou, nesta quarta-feira, 3, a abertura de uma investigação preliminar contra o conhecido ator Richard Berry acusado por sua filha Coline de incesto, uma nova denúncia na França após o caso do cientista político Olivier Duhamel.

Na denúncia feita por Coline Berry em 25 de janeiro, a filha do ator denuncia ter sido vítima de "estupro, agressão sexual e corrupção de menores", informou o MP.

Em uma publicação do Instagram, a denunciante contou como seu pai a "beijou com a língua" e a fez participar "de jogos sexuais em um contexto evidente de violência machista".

Richard Berry disse na terça-feira à tarde que desmente "com firmeza e sem ambiguidade essas acusações imundas" e explicou que as "alegações (de sua filha) eram falsas" e "mudaram com o tempo".

"Nunca tive relações inadequadas ou incestuosas com Coline, nem com nenhum de meus filhos", afirmou o ator em um longo texto publicado em seu Instagram.

Nascida em 1976, Coline Berry teria, segundo ela conta, "reconstruído sua história" após a publicação em janeiro do livro de Camille Kouchner, La Familia Grande, no qual revela os abusos sexuais que seu irmão gêmeo sofreu nas mãos do conhecido cientista político francês Olivier Duhamel.

"O que mudou", explica Berry, "foi a atitude do meu pai: no início ele se mostrou violento, e depois me pediu que virasse a página, que não o fizesse parecer um pedófilo", acrescentou a filha do ator de cinema e teatro.

A publicação dessas acusações causaram uma grande comoção na França e provocaram uma chuva de depoimentos com a hashtag #MeTooInceste, que lembra o movimento #MeToo de 2017.