Filha de Will Smith diz que tapa do pai durante o Oscar confirma que sua família é humana

Willow Smith, a filha mais velha do ator Will Smith, falou pela primeira vez sobre o incidente que envolveu seu pai na cerimônia do Oscar, em março, quando ele deu um tapa no comediante Chris Rock, que estava para apresentar um prêmio.

"Minha família é humana e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade”, explicou ela, uma cantora de 21 anos, em uma recente entrevista à Billboard.

Willow disse que, apesar da repercussão, o fato não atrapalhou sua criatividade e não a abalou mais que seus "demônios internos" já não fazem

“Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, assim como nossa maneira de agir muitas vezes não condiz com uma vida humana e nem de ser honesto”, acrescentou.

Will Smith também se desculpou pelo que aconteceu naquela noite - em um vídeo recente compartilhado em seu YouTube, Will disse que também procurou Chris para se desculpar diretamente com ele, mas "a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar - e quando estiver, ele entrará em contato".

Will subiu ao palco da cerimônia e esbofeteou Chris após o comediante fazer uma piada sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith. O humorista brincou com diversos convidados presentes, mas Will perdeu as estribeiras quando o apresentador comparou sua mulher, Jada, à personagem de Demi Moore em Até o Limite da Honra, a qual tinha a cabeça raspada. Jada - que sofre de alopecia, uma condição que causa queda repentina de cabelo - revirou os olhos após a comparação.

Will, então, deixou seu lugar na plateia, subiu ao palco e deu um tapa em Chris. "Will Smith acabou de me dar um tapão na cara", disse Chris Rock, incrédulo.

"Tire o nome da minha esposa da p... da sua boca", gritou Will na ocasião.

Por causa do incidente, Will Smith foi banido pela Academia de Hollywood de comparecer à cerimônia do Oscar pelos próximos dez anos.