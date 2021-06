Fiesta latina, Pixar, música e produções italianas recentes

A semana está cheia de opções, tanto para quem vai ao cinema quanto para quem aproveita o frio para ver filmes no streaming, embaixo da coberta.

A principal estreia é o musical Em um Bairro de Nova York, dirigido por Jon M. Chu (de Podres de Ricos) e baseado na primeira peça de Lin-Manuel Miranda, antes de Hamilton.

Mas também há Luca, de Enrico Casarosa, a aventura de dois monstros marinhos tornados meninos num verão italiano.

E os festivais In-Edit e 8 ½ Festa Italiana trazem o melhor do documentário musical e filmes da Itália exibidos nos

festivais de Berlim e Veneza no ano passado.

ESTREIAS

Em um Bairro de Nova York

Dir. Jon M. Chu. O primeiro musical de Lin-Manuel Miranda, antes de Hamilton, ganha sua versão cinematográfica. O filme fala dos moradores de Washington Heights, um bairro cheio de latinos como Usnavi (Anthony Ramos, que fez John Laurens e Philip Hamilton em Hamilton), que querem realizar seus sonhos.

Veneza

Dir. Miguel Falabella. Gringa (Carmen Maura) é a dona de um bordel no interior do Brasil, que deseja ir à cidade italiana para reencontrar um amor. O elenco conta com Dira Paes, Eduardo Moscovis e Carol Castro.

Espiral: O Legado de Jogos Mortais

Dir. Darren Lynn Bousman. Chris Rock interpreta o Detetive Ezekiel Banks, neste novo capítulo da franquia. Ele investiga a morte de seu amigo ao lado de um novato, William Schenck (Max Minghella). A suspeita é que o assassino seja um imitador de Jigsaw. Banks acaba recorrendo à ajuda de seu pai, Marcus (Samuel L. Jackson), o antigo chefe da polícia.

A Boa Esposa

Dir. Martin Provost. Na década de 1960, Paulette Van der Beck (Juliette Binoche) dirige uma escola para ensinar mulheres a serem boas esposas. Quando fica viúva e os movimentos feministas começam a varrer o mundo, ela começa a questionar sua posição.

Helen

Dir. André Meirelles Collazzo. Helen (Thalita Machado), de 9 anos, mora num cortiço com a avó, Graça (Marcelia Cartaxo). Na dura realidade das ruas de São Paulo, ela tenta juntar dinheiro para comprar um presente para a avó.

Algum Lugar Especial

Dir. Uberto Pasolini. John (James Norton) é um jovem que trabalha como limpador de vidros para criar seu filho. Quando descobre que está com uma doença em estágio terminal, ele precisa encontrar uma boa família para o menino. O filme é inspirado em uma história real.

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Online e gratuito, o festival traz alguns filmes recentes da cinematografia italiana, como A Vida Solitária de Antonio Ligabue, que deu a Elio Germano o prêmio de atuação no Festival de Berlim de 2020, Fábulas Sombrias, dos irmãos Fabio e Damiano D’Innocenzo, Urso de Prata de roteiro em Berlim no ano passado, e As Irmãs Macaluso, de Emma Dante, que participou do último Festival de Veneza. O evento também foca na carreira da cineasta Alice Rohrwacher, de As Maravilhas e Corpo Celeste. No Looke.

In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical

Nesta edição online, por conta da pandemia, o evento traz filmes sobre Jair Rodrigues, Paulo César Pinheiro, Moby e Secos &Molhados, além de uma homenagem ao diretor D.A. Pennebaker. www.in-edit-brasil.com

STREAMING

Luca

Dir. Enrico Casarosa. Luca é um monstro marinho de 13 anos, tímido e obediente, que resolve se aventurar na superfície e numa cidade humana ao conhecer o destemido Alberto nesta nova animação da Pixar. No Disney+, com pagamento adicional.

Eduardo Coutinho

Comemorando o Dia do Cinema Brasileiro, a plataforma online e gratuita estreia neste sábado três longas de Eduardo Coutinho: Jogo de Cena, Peões e Santo Forte. No Sesc Digital.

Lançamento-surpresa

A plataforma lançou 30 novos filmes, como As Praias de Agnès, de Agnès Varda, 24 City, de Jia Zhangke, e Harmonium, de Kôji Fukada. Na Reserva Imovision.

Correndo Atrás

Dir. Jeferfon De. Também em comemoração do Dia do Cinema Brasileiro, o filme conta a história de Paulo Ventania (Ailton Graça), que tenta resolver seus problemas financeiros agenciando jogadores de futebol como Glanderson (Juan Paiva). No elenco também estão Lázaro Ramos e Helio de la Peña. No Telecine Premium, amanhã, às 22h, no Telecine Pipoca, no domingo, às 20h, e na plataforma do Telecine.

Meeting the Man: James Baldwin in Paris

Dir. Terence Dixon. Em comemoração ao Juneteenth, que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, o serviço de streaming exibe amanhã, de graça, o curta-metragem de 1970 sobre os dias de James Baldwin em Paris. Na MUBI.

Yojimbo, O Guarda-Costas

Dir. Akira Kurosawa. Com influências do western americano, o longa traz Toshiro Mifune no papel de um ronin que tenta libertar uma cidade jogando as duas gangues locais uma contra a outra. No Belas Artes à La Carte.

O Leão Dorme Esta Noite

Dir. Nobuhiro Suwa. Jean-Pierre Léaud (Os Incompreendidos) é um ator que se instala na casa onde o grande amor de sua vida viveu, que parece perfeita para um grupo de cineastas fazer um filme de terror. Na Supo Mungam Plus.

Munyurangabo

Dir. Lee Isaac Chung. O filme de estreia do diretor de Minari – Em Busca da Felicidade (vencedor do Oscar de atriz coadjuvante para Yuh-Jung Youn) fala de dois jovens das etnias rivais Tutsi e Hutu em Ruanda.