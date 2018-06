Festival É Tudo Verdade será mais enxuto, mas terá participação excepcional de brasileiros

Realizou-se nesta terça, 20, no prédio do Itaú Cultural, a coletiva de imprensa de lançamento do 23º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. Pela primeira vez, em muitos anos, a Petrobrás deixa de patrocinar o evento. As farpas não foram disparadas por Amir Labaki, criador e diretor-geral do É Tudo Verdade, mas pelo representante do Itaú Cultural Eduardo Saron. A Petrobrás esperou até o finalzinho para cair fora, “mas o Amir está em boa companhia, com o Itaú e o Sesc.”

Até agora, o É Tudo Verdade conseguiu captar dois terços do orçamento de R$ 6 milhões. “O festival será um pouco mais enxuto, mas não menos vigoroso”, anunciou seu criador. A edição deste ano ocorre de 12 a 22 de abril. Será aberta por dois filmes de personagens. Adoniran - Meu Nome é João Rubinato, de Pedro Serrano, vai inaugurar a etapa paulista, e Carvana, de Lulu Corrêa, a carioca.

Adoniran Barbosa, como homem e artista, tem a cara de São Paulo. Ninguém representou melhor o malandro carioca que o ator e diretor Hugo Carvana. “É uma felicidade termos esses documentários que são belíssimas homenagens”, disse Amir.

Ele destacou que a safra de documentários brasileiros está excepcional. “As competições (brasileiras) de longas e curtas estão entre as mais fortes da década e os cineastas brasileiros terão participação recorde nas disputa de longas internacionais, com três representantes.” Reafirmando seu compromisso com a representatividade feminina, o festival homenageia a documentarista Pamela Yates, reconhecida e apreciada por seu comprometimento com a luta por direitos humanos na Guatemala.

E já repercutiu muito, na coletiva, o anúncio da participação de Maria Augusta Ramos na competição brasileira, com seu documentário sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, O Processo. Amir não teme a radicalização - “As pré-estreias de filmes brasileiros são sempre as que mais atraem o público.”