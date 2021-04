Festival de Veneza premia a trajetória de Roberto Benigni com Leão de Ouro

O ator e cineasta italiano Roberto Benigni receberá em Veneza o Leão de Ouro pela Trajetória na 78ª edição da Mostra de Cinema, que será realizada de 1º a 11 de setembro, informaram os organizadores. "Desde o começo, que aconteceu em nome de uma onda inovadora e desrespeitosa de normas e tradições, Roberto Benigni se consolidou no panorama do entretenimento italiano como uma figura de referência, sem precedentes e incomparável", escreveu Alberto Barbera, diretor do Festival de Cinema de Veneza.

Benigni, de 68 anos, alcançou a fama mundial com seu premiado filme A vida é Bela, 1997, sobre um judeu italiano dono de uma livraria, que deve usar sua imaginação fértil para proteger seu pequeno filho dos horrores de um campo de concentração nazista.

Apesar das críticas por tratar ludicamente de um tema delicado, o filme foi o vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 1998, recebeu em 1999 sete indicações e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor ator.

"Meu coração está cheio de alegria e gratidão. É uma honra imensa receber um reconhecimento tão alto pelo meu trabalho no Festival Internacional de Cinema de Veneza" comentou Benigni ao receber a notícia.

"Com admirável ecletismo, sem nunca desistir de ser ele mesmo, deixou de assumir o papel do ator cômico mais extraordinário da rica galeria de intérpretes italianos para ser um diretor memorável capaz de fazer filmes de enorme impacto popular, para depois se tornar definitivamente o intérprete e divulgador mais apreciado da 'Divina Comédia' de Dante", resumiu Barbera.

Autor de vários filmes, entre eles Johnny Stecchino (1991), O Tigre e A Neve (2005), recentemente foi premiado como melhor ator coadjuvante no papel de Geppetto, por Pinóquio (2019) do diretor italiano Matteo Garrone. Em 2008 recebeu o César de Honra em Paris e em 2020 recebeu o "Prix Lumière" da trajetória.

Conhecido pelo cinema americano depois de protagonizar filmes de autores como Jim Jarmusch e Woody Allen, ele é um dos poucos artistas italianos que "soube fundir sua explosiva comédia, muitas vezes acompanhada de uma sátira irreverente, com admiráveis dotes de atuação, ao serviço de grandes diretores como Federico Fellini, Matteo Garrone e Jim Jarmusch, além de ser um intérprete literário contundente e refinado", reconhece Barbera.

Nascido em Misericordia (Castiglion Fiorentino, Arezzo), na Toscana, em 27 de outubro de 1952, Benigni começou sua carreira artística no início da década de 1970 e logo se tornou um dos atores, diretores e roteiristas italianos mais populares. Benigni conseguiu seus primeiros sucessos no teatro de vanguarda e depois em programas de televisão, alcançando mais tarde o cinema. Desde 1987, trabalha junto com a atriz Nicoletta Braschi, sua esposa.