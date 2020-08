Festival de Veneza exibirá novo filme de Pedro Almodóvar

A 77ª edição do Festival de Veneza, que acontece entre 2 e 12 de setembro, exibirá o novo filme do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, The Human Voice (A Voz Humana), baseado em uma peça homônima de Jean Cocteau (1889-1963).

O longa-metragem não concorrerá a prêmios no festival e é interpretado pela atriz britânica Tilda Swinton, que será homenageada com um Leão de Ouro pela carreira na abertura da mostra.

Leia Também Almodóvar recebe troféus de melhor filme e direção nos prêmios de Goya

"É um extraordinário prazer e uma grande honra acolher novamente Pedro Almodóvar em Veneza, um ano depois de ter-lhe entregado o Leão de Ouro pela carreira", disse o diretor do festival, Alberto Barbera, nesta segunda-feira, 3.

A mostra também exibirá na seção Fuori Concorso (Fora de Concurso) o novo filme da diretora americana Regina King, One Night in Miami, anunciou Barbera. A seleção ainda conta com o documentário Narciso em Férias, no qual Caetano Veloso relembra sua prisão na ditadura militar.