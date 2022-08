Festival de Gramado 2022: conheça os vencedores e os destaques

Havia muita gente chorando no final da sessão oficial de Marte Um, no Festival de Gramado. A choradeira prosseguiu na manhã seguinte, quando o longa do mineiro Gabriel Martins, seguindo o protocolo, teve nova sessão para retardatários e o público em geral.

Mas o filme não venceu os prêmios do júri, nem o da crítica, ambos atribuídos a uma verdadeira raridade: a produção do Acre, Noites Alienígenas, de Sérgio Carvalho. O filme também venceu os Kikitos de melhor ator, Gabriel Knox, e melhores coadjuvantes, Joana Gatis e Chico Diaz. Houve um quinto prêmio – uma menção honrosa a Adanilo, pela linha de interpretação de seu personagem.

A Mãe valeu a Marcélia Cartaxo seu segundo Kikito de melhor atriz, após o de Pacarrete, em 2019, e Cristiano Burlan venceu como melhor diretor.

O deslumbrante Marte Um recebeu o prêmio do público, o especial do júri, o de melhor roteiro, do próprio diretor, e o Kikito de melhor trilha musical, para Daniel Simitan. Foram quatro estatuetas.

Tinnitus, de Gregorio Graziosi, venceu como melhor fotografia, assinada pelo português Rui Poças, dos grandes filmes de Miguel Gomes, melhor montagem e melhor direção de arte, somando três Kikitos.

A Mãe também ganhou um terceiro prêmio, o de melhor desenho de som. Foi uma premiação equilibrada.

Já nesta quinta, 25, o público terá a oportunidade de avaliar o acerto, ou não, da escolha principal. Marte Um estreia nesse dia. É raro que um vencedor de Gramado chegue tão rapidamente aos cinemas, mas a decisão de lançar o filme em agosto, antes do acirramento do processo eleitoral, já estava tomada antes mesmo que Marte Um fosse selecionado para Gramado. O longa da empresa mineira Filmes de Plástico passou com garbo pelos festivais de Sundance e Toulouse.

Histórias de Família

Mães que buscam ou tentam proteger os filhos, A Mãe e Noites Alienígenas. O futebol – o pai que sonha ver o filho jogar no Cruzeiro e o filho que sonha com outra coisa. Uma viagem a Marte: Marte Um. Garotas competitivas, no meio desportivo, dos saltos ornamentais, Tinnitus.

O futebol, outra história de filho que tem de decidir entre seguir o desejo do pai/empresário ou fazer as próprias escolhas, também definiu o vencedor da competição internacional – o uruguaio 9, de Martin Barrenechea e Nicolás Branca, que também venceu o Kikito de melhor ator do júri oficial, Enzo Vogrincinc, e o prêmio da crítica.

Foi um festival marcado por temas como a inclusão social, a afirmação identitária e, no palco, duras críticas à falta de uma política cultural pelo Governo Federal.

Mostra de Cinema Gaúcho

O Festival de Gramado apresenta, paralelamente à competição principal, uma mostra de cinema gaúcho. O deslumbrante 5 Casas, de Bruno Gularte Barreto, venceu como melhor filme e direção. Deveria ter estado na mostra principal. Poderia ter vencido.

Júri oficial e da crítica escolheram Fantasma Neon, de Lourenço Martinelli, como melhor curta. É um musical sobre os entregadores de delivery. O público preferiu O Elemento Tinta, de Luiz Maudonnet e Iuri Salles, sobre pichadores.

Festival de Gramado 2022

Confira abaixo a lista dos vencedores do Festival de Gramado em 2022 em cada categoria

Longa-metragem brasileiro

Melhor Filme - “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho

Melhor Direção - Cristiano Burlan, por “A Mãe”

Melhor Ator - Gabriel Knoxx, de “Noites Alienígenas”

Melhor Atriz - Marcélia Cartaxo, de “A Mãe”

Melhor Roteiro - Gabriel Martins, de “Marte Um”

Melhor Fotografia -Rui Poças, de “Tinnitus”

Melhor Montagem - Eduardo Serrano, de “Tinnitus”

Melhor Trilha Musical - Daniel Simitan, de “Marte Um”

Melhor Direção de Arte - Carol Ozzi, de “Tinnitus”

Melhor Atriz Coadjuvante - Joana Gatis, de “Noites Alienígenas”

Melhor Ator Coadjuvante - Chico Diaz, de “Noites Alienígenas”

Melhor Desenho de Som - Ricardo Zollmer, de “A Mãe”

Júri da Crítica - “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho

Júri Popular - “Marte Um”, de Gabriel Martins

Prêmio Especial do Júri - “Marte Um”, de Gabriel Martins, que nos trouxe o afeto para a tela.

Menção Honrosa a Adanilo, por “Noites Alienígenas”, pela excelência da construção da linha do personagem e interpretação.

Longa-Metragem Estrangeiro

Melhor Filme - “9”, de Martín Barrenechea e Nicolás Branca

Melhor Direção - Néstor Mazzini, de “Cuando Oscurece”

Melhor Ator - Enzo Vogrincinc, de “9”

Melhor Atriz - Anajosé Aldrete, de “El Camino de Sol”

Melhor Roteiro - Agustin Toscano, Moisés Sepúlveda e Nicolás Postiglione, de “Inmersión”

Melhor Fotografia -Sergio Asmstrong, de “Inmersión”

Júri da Crítica - “9”, de Martín Barrenechea e Nicolás Branca

Júri Popular - “La Pampa”, de Dorian Fernández Moris

Prêmio Especial do Júri a Direção de Arte de Jeff Calmet, de “La Pampa”

Curta-Metragem Brasileiro

Melhor Filme - “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

Melhor Direção - Leonardo Martinelli, por “Fantasma Neon”

Melhor Ator - Dennis Pinheiro, de “Fantasma Neon”

Melhor Atriz - Jéssica Ellen, de “Último Domingo”

Melhor Roteiro - Fernando Domingos, de “O Pato”

Melhor Fotografia - Fernando Macedo, de “Último Domingo”

Melhor Montagem - Danilo Arenas e Luiz Maudonnet, de “O Elemento Tinta”

Melhor Trilha Musical - “Nhanderekoa Ka´aguy Porã” Coral Araí Ovy e Conjunto Musical La Digna Rabia, por “Um Tempo pra Mim”

Melhor Direção de Arte - Joana Claude, de “Último Domingo”

Melhor Desenho de Som - Alexandre Rogoski, de “O Fim da Imagem”

Júri da Crítica - “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

Júri Popular - “O Elemento Tinta”, de Luiz Maudonnet e Iuri Salles.

Menção Honrosa - “Imã de Geladeira”, de Carolen Meneses e Sidjonathas Araújo, por catapultar a urgente discussão sobre o racismo estrutural através do horror cósmico

Prêmio Especial do Júri - “Serrão”, de Marcelo Lin. Pelo frescor da narrativa a partir de um olhar ressignificado, emergente e com o coração no lugar certo

Prêmio Canal Brasil de Curtas - “Fantasma Neon” Leonardo Martinelli

Longa-Metragem Gaúcho

Melhor Filme - “5 Casas”, de Bruno Gularte Barreto

Melhor Direção - Bruno Gularte Barreto, por “5 Casas”

Melhor Ator - Hugo Noguera, de “Casa Vazia”

Melhor Atriz - Anaís Grala Wegner, de “Despedida”

Melhor Roteiro - Giovani Borba, de “Casa Vazia”

Melhor Fotografia - Ivo Lopes Araújo, de “Casa Vazia”

Melhor Direção de Arte - Gabriela Burk, de “Despedida”

Melhor Montagem - Vicente Moreno, de “5 Casas”

Melhor Desenho de Som - Marcos Lopes e Tiago Bello, de “Casa Vazia”

Melhor Trilha Musical - Renan Franzen, de “Casa Vazia”

Júri Popular - “5 Casas”, de Bruno Gularte Barreto

Menção Honrosa - Clemente Vizcaíno, por “Despedida”, pela presença destacada no filme e por sua importância na história do cinema gaúcho

Menção Honrosa - “Campo Grande é o Céu”, de Bruna Giuliatti, Jhonatan Gomes e Sérgio Guidoux, pelo resgate da tradição de cantorias e da importância das comunidades quilombolas daquela região do Rio Grande do Sul

Longa-Metragem Documental

Melhor Filme - “Um Par Pra Chamar de Meu”, de Kelly Cristina Spinelli.

Menção Honrosa - “Elton Medeiros – O Sol Nascerá”, de Pedro Murad, pela valorização do compositor, parceiro dos grandes nomes da música popular brasileira, e também pelo rigor formal e criativo na recriação visual da vida e das grandes composições de Elton Medeiros, que faleceu em 2019. Parabéns ao diretor Pedro Murad e equipe.

Prêmio Melhor Filme da Mostra Universitária

Melhor Filme - “Ícaro”, de Wesllen Machado, da Universidade de Santa Cruz do Sul (RS). Vencedor do concurso interativo do Conexões Gramado Film Market / Prêmio TECNA Tecnopuc, que recebe R$ 3 mil reais em serviços de imagem e som.