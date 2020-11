Festival de Cinema Italiano 2020 será realizado via streaming

A 15ª edição do Festival de Cinema Italiano, marcada para acontecer entre os dias 24 de novembro e 6 de dezembro, será transmitida via streaming e poderá ser acompanhada em todo o Brasil.

O formato foi promovido por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Além disso, a tecnologia streaming deverá estar presente nos próximos anos do evento, que é organizado pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo (Italcam).

"Os encantos da sétima arte de um dos países mais originais do setor, a Itália, trazem alívio, conforto e inspiração ao público após as tensões causadas pela pandemia da covid-19 nos últimos meses", disse Erica Bernardini, diretora artística do evento.

Durante a Semana Retrospectiva, 12 filmes que marcaram história do cinema italiano serão exibidos, como O Carteiro e o Poeta, de Michael Radford, O Pequeno Diabo, de Roberto Benigni, Gaviões e Passarinhos, de Pier Paolo Pasolini, e A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino.

Já na Semana do Cinema Contemporâneo Italiano, o público acompanhará outros 12 longas aclamados pela crítica e o público do país europeu.

O filme contemporâneo mais assistido pelo público receberá o prêmio da 15ª edição do festival e ganhará uma reexibição especial.