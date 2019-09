Festival de cinema do Rio pode ser cancelado

O Festival do Rio, tradicional mostra do cinema brasileiro, corre o risco de ser cancelado. Segundo os organizadores do evento, os problemas com a atual falta de recursos revelaram-se ser o “maior desafio” para a sua realização. O festival está atualmente em sua 20ª edição.

Previsto para acontecer entre os dias 7 e 17 de novembro, a organização fez nesta quinta-feira, 12, por meio de um post em sua conta do Facebook, um “apelo final” para que empresas e demais parceiros possam contribuir para a realização do festival. A ideia é que ele ocorra mesmo que seja em um formato mais compacto.

Conforme noticiado anteriormente pelo Estado, o orçamento se tornou um problema para a organização do evento em fevereiro deste ano, quando a Petrobrás optou por suspender o patrocínio de onze projetos culturais - dentre eles, estava o Festival do Rio. Em julho, a direção do festival já fazia apelos para atrair novos patrocinadores e evitar um possível adiamento.

Confira a nota completa do Festival do Rio logo abaixo: