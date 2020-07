Festival de Cinema de Sundance vai se espalhar pelos EUA em 2021

O Festival de Cinema de Sundance anunciou nesta segunda-feira, 29, que vai promover mudanças para a próxima edição, a ser realizada em janeiro de 2021. Tradicionalmente sediado em cidades de Utah (Salt Lake City e Park City), o evento vai se espalhar por outras 20 localidades americanas e até fora do país: há negociações para exibições na Cidade do México, por ora.

Uma plataforma online também será criada, para quem puder acompanhar os filmes e debates de maneira remota. As medidas foram anunciadas de forma inicial pela organização do evento, realizado há quase 40 anos nas montanhas do centro oeste americano, como forma de se precaver quanto à pandemia do novo coronavírus — a produção reforça que não é possível ainda saber as condições em que viveremos em janeiro do ano que vem.

"Apesar desse planejamento ter começado como uma resposta à uma crise econômica e de saúde global, ele se tornou uma oportunidade para pensamentos criativos e expansivos", diz a diretora de Sundance, Tabitha Jackson, em seu primeiro ano no comando da organização.

Ela disse que tem negociações em andamento com cinemas de "Los Angeles a Louisville, de Nova York a Nashville, de Austin a Atlanta, de Detroit a Denver, de Minneapolis à Cidade do México — com muitas mais por vir".

A programação oficial também continuará em Utah, com ajustes, mas o núcleo do festival será mesmo a plataforma online. "Ela será uma amostra de um mundo de novos trabalhos, e casa para uma comunidade global de frequentadores de festival que encontrarão a arte, os artistas e uns aos outros."

Diversos eventos de cinema estão agendados para ocorrer ainda em 2020, como o Festival de Veneza, na Itália, e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro e novembro.