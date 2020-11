Festival de Cinema de Mar del Plata desafia pandemia com edição virtual gratuita

BUENOS AIRES — Sem tapete vermelho nem projeções presenciais por culpa do coronavírus, mas mantendo todas as competições, a 35ª edição do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata será realizada neste ano de maneira virtual e gratuita com uma homenagem ao falecido cineasta e político argentino Pino Solanas.

Como outros festivais internacionais que precisaram adaptar seu formato devido à pandemia, o festival de Mar del Plata apresentará uma programação entre os dias 21 e 29 de novembro através de uma plataforma criada no site da mostra: http://www.mardelplatafilmfest.com/35/es

"O festival, contra chuvas e trovoadas neste ano tão difícil, nunca pensou em ser interrompido, e nos adequamos às circunstâncias", disse nesta quarta-feira, 11, Fernando Juan Lima, presidente do evento, em uma apresentação pelo YouTube.

Os filmes de todas as mostras — tanto as sete oficiais como as paralelas — serão gratuitos e estarão disponíveis durante 72 horas. Os espectadores poderão reservar sua entrada online até completarem a lotação das salas virtuais.

A morte de Solanas no sábado aos 84 anos em Paris levou as autoridades a tomarem a decisão de dedicar esta edição do festival ao cineasta argentino e a escolher seu filme mítico La Hora de los Hornos (1968) para a abertura.

O evento cinematográfico também realizará pelo terceiro ano consecutivo o Foro de Cinema e Perspectiva de Gênero, que busca criar um espaço de reflexão que contribua para a igualdade nos diferentes âmbitos do cinema.