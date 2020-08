Festival de Cinema de Berlim extingue prêmios divididos por gênero

Os organizadores do Festival Internacional de Cinema de Berlim, na Alemanha, anunciaram nesta segunda-feira, 24, que o evento não terá mais distinção de gênero nos prêmios de atuação.

Com a decisão, as categorias de melhor atriz e melhor ator do festival, que recebem o Urso de Prata, serão extintas a partir da edição de 2021. No lugar delas, os artistas vão concorrer aos prêmios de melhor performance principal e melhor performance coadjuvante.

“Nós acreditamos que não separar mais os prêmios de atuação por gênero é um sinal para desenvolvermos uma consciência mais sensível na indústria do cinema”, explicaram Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, diretores do festival, em um comunicado.

O evento está marcado para acontecer em formato físico entre os dias 11 e 21 de fevereiro de 2021. De acordo com a produção, o festival seguirá as medidas de saúde para proteger os convidados.