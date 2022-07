Festival de 'Cinema Canábico' exibe só produções sobre maconha

Longe dos preconceitos, fumaça ou olhos avermelhados, o Festival Internacional de Cinema Canábico do México (FEICCA) propõe um olhar lúcido e com enfoque de direitos sobre a maconha através do trabalho de criadores de audiovisual do mundo inteiro.

"É um festival com responsabilidade social e focado nos direitos humanos dos que são usuários de cannabis", disse à AFP Iván Librado, diretor e fundador do evento que chega à sua quinta edição neste ano.

Tania Magdaleno, outra organizadora, se sente feliz e surpresa com a evolução do festival, que começou em Guadalajara "clandestinamente, porque não podíamos anunciá-lo", e hoje, inclusive, conta com convidados internacionais.

"As pessoas que assistem ao festival são consumidoras, mas também são pessoas que têm dúvidas ou que se tem questionado o porquê de a maconha ser 'má', e vêm aqui para se informar", disse Magdaleno.

Para Librado, a programação do festival tem procurado compor uma "perspectiva internacional" de cannabis "através do cinema", expressada em diferentes gêneros e formatos como longa-metragens, documentários, animação ou séries da internet.

Com produções de Turquia, Egito, Uruguai e México, algumas das quais foram exibidas em Cannes, Sundance ou Veneza, o Festival não põe limites à liberdade de expressão, embora faça exceções muito pontuais.

"Você não vai ver o narcotráfico, ou nada politicamente correto", disse César Amigo, programador do FEICCA, ressaltando a necessidade de erradicar a criminalização da maconha e dos preconceitos ao redor dela.

O festival apresente por exemplo o documentário Madre Planta, sobre "a luta das mães cultivadoras da Argentina e Chile" para "melhorar a qualidade de vida de seus filhos" doentes.

Ou a série virtual Pachecos Funcionales, que compila depoimentos de consumidores de maconha - chamados de "pachecos", no México - e aposta em "tirar o estigma" da plana e das pessoas que a utilizam, segundo seu diretor, Ramiro Medina.

"Nós contamos mais além do mórbido ou do tabu da cannabis, ou da planta, da droga, ou da proibição", disse.

A realização do festival coincide com uma maior abertura da sociedade mexicana a respeito do uso de maconha e busca dar "um empurrão" para que a legislação se ponha em dia de sentir os hábitos das pessoas, comenta Swald Huerta, também parte da equipe organizadora.

A Suprema Corte do México descriminalizou o uso recreativo de maconha para adultos em junho de 2021 ao declarar inconstitucionais os artigos da lei de saúde que a proibiam, alegando "o direito ao livre desenvolvimento da personalidade".

"Porém, mais de um ano após a sentença, o Congresso mexicano mantém o debate de uma lei sobre o tema relegado.