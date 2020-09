Festival de Cannes celebrará edição simbólica em outubro

PARIS, FRANÇA - O Festival de Cannes, que não pôde acontecer em maio por conta da crise de saúde, vai realizar uma pequena edição "fora do comum" no final de outubro, com a exibição de quatro filmes de sua Seleção Oficial.

Este minifestival terá início no Palais des Festivals, onde tradicionalmente acontecem as galas e exibições do festival, com o filme francês Un triomphe, de Emmanuel Courcol, na presença da equipe, e terminará com outro filme de gala, Les Deux Alfred, de Bruno Podalydès.

Asa Ga Kuru, da japonesa Naomi Kawase, e o filme georgiano de Dea Kulumbegashvili, Beginning, que acaba de triunfar no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha), também serão exibidos nesta edição , aberto ao público, entre os dias 27 e 29 de outubro, comunicaram os organizadores em nota.

"Um júri, cuja composição será revelada em breve, entregará a Palma de Ouro do curta-metragem e os prêmios da Cinéfondation", especializados em novos talentos, acrescentaram.

"Estar em Cannes é um concentrado de felicidade, que todos desfrutaremos juntos em outubro!", declarou o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux.

Não podendo comemorar como todos os anos, o festival, a mostra de cinema mais importante do mundo, teve de se resignar a publicar uma lista de 56 filmes que figuraram na Seleção Oficial de 2020.

Muitos desses títulos poderiam ser apresentados em outros festivais, como o Festival de Cinema de Veneza ou San Sebastián.