Festival de Cannes 2021 anuncia filmes da seleção oficial e vai exibir o novo de Karim Aïnouz

O Festival de Cannes anunciou, nesta quinta-feira, 3, os filmes que estarão em sua seleção oficial, em julho, e também nas demais mostras. O Marinheiro das Montanhas, novo filme de Karim Aïnouz, terá uma exibição especial.

Sean Penn vai competir com Flag Day. Nanni Moretti, com Tre Piani e Kirill Serebrennikov, com Petrov's flu. François Ozon vai levar Tout s’est Bien Passé e Asghar Farhadi, A Heros. Mia Hansen-Love concorre à Palma de Ouro com Bergman Island, filme produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira.

Benedetta, de Paul Verhoeven, o retrato de uma freira homossexual ambientado no século 15 e baseado em fatos reais, e The French Chronicle, de Wes Anderson, filmado no sudoeste da França e estrelado por Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Adrien Brody, já haviam sido anunciados na seleção oficial. No total, 24 filmes estão na lista (veja abaixo), e o júri é presidido pelo cineasta Spike Lee.

O Festival de Cannes será realizado entre os dias 6 e 17 de julho, com a presença do público - ele foi cancelado em 2020 e adiado neste ano por causa da pandemia do coronavírus. Para participar, será necessário apresentar um "passe sanitário" (comprovante de vacinação ou teste PCR negativo).

O festival será aberto com Annette, do francês Leos Carax e estrelado por Adam Driver e Marion Cotillard, que interpretam um casal de estrelas glamouroso cuja vida muda com a chegada de sua primeira filha.

A atriz e diretora americana Jodie Foster receberá a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes, 45 anos depois de ser convidada pela primeira vez ao evento como uma das integrantes do elenco de Taxi Driver. A homenagem, concedida em edições anteriores a artistas como Woody Allen, Clint Eastwood e Jane Fonda, "celebra a trajetória artística brilhante" de Jodie Foster, "de uma personalidade incomum e com um compromisso discreto, mas firme, com os grandes temas de nossa época", segundo o comunicado do festival.

Veja os filmes que vão competir no Festival de Cannes

A Feleségem Története (The Story of My Wife), de Ildikó Enyedi (Hungria)

Benedetta, de Paul Verhoeven (Holanda)

Bergman Island, de Mia Hansen-Love (França)

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

Flag Day, de Sena Penn (EUA)

Ha'berech (Ahed’s Knee), de Nadav Lapid (Israel)

Casablanca Beats, de Nabil Ayouch (Marrocos)

Hytti Nro 6 (Compartment nº 6), de Juho Kuosmanen (Finlândia)

The Worst Person in the World, de Joachim Trier (Noruega)

La Fracture, de Catherine Corsini (França)

The Restless, de Joachim Lafosse (Bélgica)

Paris 13th District, de Jacques Audiard (França)

Lingui, de Mahamat-Saleh Haroun (Chad)

Memoria, de Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)

Nitram, de Justin Kurzel (Austrália)

France, de Bruno Dumont (França)

Petrov’s Flu, de Kirill Serebrennikov (Rússia)

Red Rocket, de Sean Baker (EUA)

The French Dispatch, de Wes Anderson (EUA)

Titane, de Julia Ducournau (França)

Tre Piani, de Nanni Moretti (Itália)

Tout s’est Bien Passé, de François Ozon (França)

A Heros, de Asghar Farhadi (Irã)

Com agências internacionais