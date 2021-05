Festival de Berlim terá exibições ao ar livre para pessoas vacinadas ou com teste negativo de covid

Os organizadores do Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale, anunciaram na segunda-feira, 10, que manterão seu plano de realizar projeções ao ar livre e abertos ao público em junho, graças à melhor situação da saúde na Alemanha.

Pela primeira vez, e por causa da pandemia, o festival de cinema criado em 1951, um dos três principais da Europa junto com Cannes e Veneza, será realizado em duas partes.

A primeira foi a competição online no início de março, que concedeu o maior prêmio, o Urso de Ouro, a Bad Luck Banging and Looney Porn, do diretor romeno Radu Jude, uma crítica à hipocrisia.

“A diminuição das taxas de incidência em Berlim e o sinal das autoridades locais para acompanhar positivamente o pedido de um projeto-piloto com testes obrigatórios reforçaram a gestão do festival na sua decisão de um evento puramente outdoor”, anunciou a Berlinale, em comunicado.

A taxa de incidência de sete dias na capital alemã está atualmente em cerca de 100.

Os espectadores que desejarem comparecer a essas projeções, agendadas de 9 a 20 de junho em 16 locais da cidade, devem respeitar um protocolo sanitário rígido, com teste negativo ou vacinação completa.

A cerimônia oficial de premiação com os vencedores já divulgados em março está marcada para o dia 13 de junho.