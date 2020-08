Festival de Berlim ocorrerá em fevereiro apesar da pandemia de covid-19

BERLIM - O Festival de Cinema de Berlim acontecerá em fevereiro, conforme planejado, apesar da pandemia de covid-19, disseram os organizadores nesta segunda-feira, à medida que a Alemanha enfrenta um surto de infecções relacionadas a grandes reuniões familiares, à vida noturna e ao retorno de turistas.

Conhecido como Berlinale, o festival está sendo planejado para ocorrer em um formato físico, enquanto um modelo híbrido de eventos virtuais e presenciais é destinado ao evento European Film Market (EFM), que ocorrerá simultaneamente, afirmaram os organizadores em um comunicado.

O EFM é o centro de negócios da Berlinale e um dos maiores eventos internacionais do mercado cinematográfico do mundo.

O festival acontecerá de 11 a 21 de fevereiro e seguirá as diretrizes de saúde vigentes para que a maior segurança possível seja garantida a todos os convidados, afirmaram.

“Ajustes na estrutura do festival, na programação dos filmes e no número total de filmes convidados serão definidos pela direção do festival nas próximas semanas”, acrescentaram.

O Festival de Cinema de Berlim, um dos maiores eventos do setor na Europa, normalmente atrai 480 mil cineastas, estrelas de cinema e fãs à capital alemã.