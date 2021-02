Festival de Berlim 2021: veja quais são os filmes que concorrem ao Urso de Ouro

O diretor mexicano Alonso Ruizpalacios, o ator e diretor alemão Daniel Brühl e o sul-coreano Hong Sang-soo vão competir na seção oficial do Festival de Berlim que, nesta edição, vai adotar um formato virtual devido à pandemia. No total, vão concorrer ao troféu Urso de Ouro 15 filmes - em vez dos habituais 20 - e a lista foi apresentada na manhã desta quinta, 11, pelos dois codiretores, o italiano Carlo Chatrian e a holandesa Mariette Rissenbeek.

O Festival de Berlim 2021 ocorrerá de 1º a 5 de março, restrita ao mercado de cinema e imprensa, que será seguida em junho (de 9 a 20) por uma versão aberta ao público.

O alemão Nebenan marca a estreia na direção de Brühl, que vai disputar ao lado de Una Película de Policías, de Ruizpalacios, e Introdução, de Sang-soo. Outros competidores são o francês Xavier Beauvois e os alemães Dominik Graf, Maria Schrader e Maria Speth. O Irã, país que no ano passado conquistou o ouro com The is no Evil, de Mohammad Rasoulof, vai concorrer com Ballad of a White Cow, uma coprodução com a França dirigida por Behtash Sanaeeha e Maryam Moghaddam.

O cinema japonês será representado por Wheel of Fortune, de Ryusuke Hamaguchi, enquanto a Romênia vai disputar com Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude.

Ganha destaque a presença francesa, pois, para além de Albatros, de Beauvois, Petite Maman, de Celine Scianma, e a coprodução com o Líbano Memory Box, de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, também vão concorrer. "Buscamos um equilíbrio entre 'novos nomes e talentos conhecidos'", explicou Chatrian.

“Será uma Berlinale logicamente diferente”, movida pelo interesse de dar “uma mensagem clara de impulso ao setor”, completou Rissenbeek, em mensagem gravada.

O júri será composto por seis diretores que já conquistaram o Urso de Ouro nas Berlinales anteriores: junto com o iraniano Rasoulof, o israelense Navad Lapid, a romena Adina Pintilie, o húngaro Indikó Enyedi, o italiano Gianfranco Rosi e a bósnia Jamila serão faça parte da equipe Zbanic.

Neste segmento virtual, no próximo mês de março, serão anunciados os vencedores, aguardando a realização do festival em junho em formato aberto ao público