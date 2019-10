Festa do Cinema de Roma homenageará John Travolta por atuação em 'The Fanatic'

A 14ª edição da Festa do Cinema de Roma homenageará o ator norte-americano John Travolta com um prêmio especial por sua atuação no filme The Fanatic (2019), dirigido por Fred Durst. A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 22 de outubro, na Sala Sinopoli, no Auditorium Parco della Musica, em ocasião do Festival.

"Estou feliz e honrado em premiar John Travolta pela atuação em The Fanatic. Uma performance surpreendente e comovente que consegue mostrar como, os sonhos de Hollywood, muitas vezes se transformam em pesadelos", afirmou o diretor artístico Antonio Monda.

Durante a Festa do Cinema de Roma, Travolta apresentará o thriller psicológico, no qual dá vida a Moose, um homem obcecado para conhecer seu ator favorito Hunter Dunbar, interpretado por Devon Sawa. Para conhecê-lo, o protagonista conta com um fotógrafo que sabe encontrar casas de celebridades. Ele, então, começa uma perseguição por seu ídolo.

Travolta, que já foi indicado duas vezes ao Oscar e acumula em sua carreira um Globo de Ouro e um Emmy, também falará sobre sua vida artística que se estende há quase 50 anos, entre cinema, teatro e televisão.

Considerado um dos atores mais versáteis e apreciados de sua geração, o ator de Hollywood alcançou o sucesso mundial em 1977, como Tony Manero, no filme Os Embalos de Sábado à Noite. Por sua atuação, ele recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Ator. O sucesso de Travolta, porém, foi confirmado em 1978 com Danny Zuco, em Grease - Nos Tempos da Brilhantina. Já em 1994, ele estrelou o Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, na pele do memorável Vincent Vega, que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar.