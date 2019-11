‘Fela revela outra África para a gente, diz Joel Zito Araújo

Fela Kuti, poderoso músico nigeriano, conhecido mundialmente pelas suas batidas marcantes, cheias de referências africanas - não à toa, ele foi o criador do gênero afrobeat -, é tema do novo documentário de Joel Zito Araújo, que leva ao público um trabalho emocionante sobre o multi-instrumentista.

LEIA TAMBÉM > Documentário narra a poderosa trajetória do músico nigeriano Fela Kuti

Na história, ele mostra como Fela foi amplamente perseguido em sua terra natal, isso em plena metade do século 20, por ser um ferrenho ativista político e ávido defensor dos direitos humanos. Em entrevista ao Estado, o diretor falou sobre os problemas encontrados ao filmar uma produção que se passa em outro país.

Luiz Carlos Merten - Por que dedicar tanto tempo, mais de quatro anos, a um filme sobre Fela?

Joel Zito Araújo - O tempo teve a ver com as dificuldades do processo, porque nunca é fácil fazer um filme. Questões de direitos, problemas para poder filmar na Nigéria, mas nada disso diminuiu o desejo de revelar que houve uma geração de artistas e intelectuais africanos que, na segunda metade do século 20, quis mostrar a África real, sem romantismo nem estereótipos. Fela foi um gênio, uma potência humana e criativa.

Senti-me meio voyeur acompanhando aquela história. Um homem e suas muitas mulheres...

Não era um harém, (ele) não era um machista. Podia ter, e tinha, suas contradições, mas o que ele nos propõe é outra visão. Do mundo, da arte, das relações. Complementando a pergunta anterior, é bom parar durante o processo. Trabalhar correndo pode ser bom, mas é interessante parar para pensar, refletir, respirar. O filme pode tomar outro fluxo. Foi o que houve com o Meu Amigo Fela. Ficou melhor.

E o próximo, O Pai de Rita?

Começo a montar no início do ano. Uma comédia com elenco negro. Afeto, música e paternidade. Ailton Graça, Wilson Barbosa e a Léa Garcia. Léa é incrível. Tem 86 anos e eu só espero ainda filmar muito com ela.