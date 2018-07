Fatih Akin adaptará ao cinema o romance 'A Incendiária', de Stephen King

LOS ANGELES - O cineasta alemão de origem turca Fatih Akin adaptará ao cinema o romance A Incendiária, do escritor Stephen King, informou nesta sexta-feira, 29, o site da revista Variety.

A Incendiária, publicado em 1980, narra a história de um casal e uma jovem com poderes mentais extraordinários que tentam escapar das autoridades governamentais, que querem usar as habilidades desta família para seu próprio benefício.

+++ Stephen King está em alta com novo livro, HQ e relançamentos

+++ Os 10 melhores livros de Stephen King

Akin, um dos cineastas mais notáveis do cinema europeu atual, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira por Em Pedaços (2017). Sua filmografia inclui outras produções destacadas como Contra a Parede (2004), Do Outro Lado (2007) e Soul Kitchen (2009).

+++ 'Quanto mais forte a imaginação, mais assusta', diz Stephen King

+++ Trump bloqueia Stephen King no Twitter e J.K. Rowling oferece intermédio

O diretor alemão trabalhará neste filme com o estúdio Universal e com a produtora Blumhouse, que sob a liderança de Jason Blum se especializou em filmes de terror e suspense de baixo orçamento que depois arrasam nas bilheterias.

Na trajetória de Blum se destacam longas bem-sucedidos como Fragmentado (2016) e Corra! (2017), além das séries de filmes Atividade Paranormal, Sobrenatural e Uma Noite de Crime.

Antes deste projeto de Akin, A Incendiária já teve uma versão cinematográfica dirigida em 1984 por Mark L. Lester e que contou com uma jovem Drew Barrymore como protagonista. No Brasil, o filme recebeu o título de Chamas da Vingança.

+++ 'Em Pedaços', de Fatih Akin, aborda racismo e xenofobia na sociedade alemã

+++ No filme 'Em Pedaços', Diane Kruger pega em armas para se vingar

King é um dos autores literários mais adaptados em Hollywood e essa tendência continuará no futuro mais imediato já que, além do projeto de A Incendiária, já estão em produção a sequência de It - A Coisa (2017) assim como Doctor Sleep, que será a continuação de O Iluminado (1980).