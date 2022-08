Fábio Porchat e Dani Calabresa vivem casal na comédia 'O Palestrante'; veja cena do filme

Nesta quinta-feira, 4, chega aos cinemas a comédia romântica nacional O Palestrante, que tem Fábio Porchat e Dani Calabresa como protagonistas.

O longa conta a história de Guilherme, vivido por Porchat, um contador que acaba de ser demitido do escritório onde trabalha. Como se não fosse o bastante, ele é abandonado pela noiva, interpretada pela atriz Letícia Lima, com quem Porchat já teve a oportunidade de ser casado ou namorado em algumas esquetes do Porta dos Fundos.

Ao viajar de avião para o Rio de Janeiro para assinar a papelada de sua demissão, Guilherme se depara no desembarque com uma pessoa esperando a chegada de alguém com uma placa: Marcelo Gonçalves. Mexido com a falta de perspectiva em sua vida e com vontade de dar uma mudada, o contador assume o lugar do tal Marcelo sem nem saber do que se trata.

Marcelo é, na verdade, um palestrante motivacional que foi contratado para passar um final de semana animando e empolgando os funcionários da empresa de Denise, que é interpretada por Dani Calabresa.

O elenco conta com outros nomes estrelados como Paulo Vieira, Otávio Müller, Miá Mello e Maria Clara Gueiros. O longa é uma produção Camisa Listrada em coprodução com Globo Filmes, Telecine e Paramount Pictures.

Confira trecho exclusivo do filme 'O Palestrante' que estreia nesta quinta-feira, 4