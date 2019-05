'Exterminador do Futuro: Destino Sombrio' ganha novo trailer; veja

Novo trailer do filme o Exterminador do Futuro: Destino Sombrio foi divulgado nesta quarta-feira, 24. Com previsão de estreia para o dia 31 de outubro no Brasil, o filme reúne estrelas como Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, que novamente fazem os papéis do exterminador T-800 e de Sarah Connor.

No trailer, T-1000 (Gabriel Luna) e Gracie entram em confronto. Sarah Connor aparece repentinamente, atirando. T-800 é retatado mais ao fim, quando encontra Sarah em uma cabana.

O ator norte-americano Gabriel Luna será o antagonista de Arnold Schwarzenegger, no sexto filme da franquia O Exterminador do Futuro, que contará com James Cameron como produtor. A sexta obra da franquia Exterminador do Futuro é dirigida por Tim Miller, de Deadpool.

Veja o novo trailer de Exterminador do Futuro: Destino Sombrio