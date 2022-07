Exposição interativa sobre Tim Burton terá exibição de 16 filmes do diretor; veja agenda

A exposição interativa A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton, sobre o universo do diretor vai receber uma mostra exclusiva com 16 de seus filmes, garantindo mais diversão para as férias de julho. As exibições vão acontecer nos dias 23, 24, 30 e 31 de julho, sempre aos sábados e domingos. Nesse período, os fãs do cineasta poderão assistir alguns dos seus mais famosos longas, como Edward Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Alice no País das Maravilhas.

Leia Também Documentário mostra a parceria caótica de Nick Cave e Warren Elli

"Seus filmes são muito marcantes visualmente. E de sua mente saíram histórias e personagens fantásticos como Edward Mãos de Tesoura e Os Fantasmas Se Divertem. Personagens esses, que hoje fazem parte do imaginário dos cinéfilos", afirma Breno Lira Gomes, curador da mostra de filmes.

Os filmes serão projetados no teto da Oca no Parque Ibirapuera, onde a exposição acontece, e quem comprar o ingresso para essa experiência poderá deitar-se confortavelmente em puffs individuais para assistir às produções.

Como a mostra acontecerá durante o funcionamento da exposição, para os sons desses dois ambientes distintos não se misturarem, serão distribuídos fones de ouvido (que devem ser devolvidos ao final da sessão). Os ingressos para assistir somente aos filmes custam a partir de R$15 e podem ser adquiridos na bilheteria oficial na Oca (somente nos horários/dias da exposição) e através do site www.ingressorapido.com.br.

Confira a programação completa

Sábado, 23

10h30: A noiva cadáver (dublado)

14h: O estranho mundo de Jack (dublado)

16h: Sweeney Todd: O barbeiro demoníaco da Rua Fleet (legendado)

19h: Edward mãos de tesoura (legendado)

Domingo, 24

10h30: A fantástica fábrica de chocolate (dublado)

14h: Frankenweenie (dublado) - Classificação: 10 anos

16h: Sombras da noite (legendado) - Classificação: 14 anos

19h: Batman (legendado) - 126 min - Classificação: - 12 anos

Sábado, 30

10h30: Dumbo (dublado) - Classificação: 10 anos

14h: Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (legendado)

16h40: A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (legendado) - Classificação: 18 anos

19h: Batman: O Retorno (legendado) - Classificação: 12 anos

Domingo, 31