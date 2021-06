Exibição de 'Viúva Negra' abre tapete vermelho para fãs em Londres

LONDRES - Fãs de cinema, alguns vestidos como seus personagens favoritos dos Vingadores, caminharam e posaram em uma tapete vermelho na Leicester Square em Londres nesta terça-feira para uma exibição especial de Viúva Negra.

O filme da Marvel Studios, que estrela Scarlett Johansson no papel de Natasha Romanoff/Viúva Negra, a espiã russa que se torna uma Vingadora, está entre as grandes estreias adiadas no ano passado por conta da pandemia de covid-19, e com as quais as operadoras de cinemas esperam retomar as vendas de ingressos.

Uma personagem recorrente no universo cinematográfico da Marvel desde Homem de Ferro 2, nos anos 2010, Romanoff agora ganha em Viúva Negra seu próprio filme, no qual ela revisita seu passado.

"Do início ao final, essa experiência completa tem sido absolutamente louca e o tempo acrescentado de dois anos nos deixou sentindo que ainda não é real", disse à Reuters a atriz Florence Pugh, que interpreta no filme a irmã de Romanoff, Yelena, no evento.

"Então o fato de as pessoas se vestirem como Yelena e Natasha é muito lindo. Eu estou muito empolgada para que as pessoas assistam. Faz tanto tempo."

A Leicester Square, locação tradicional para estreias de filmes em Londres, foi reaberta ao público apenas no mês passado, com medidas de distanciamento social em vigor. A estreia de Viúva Negra foi realizada em duas salas diferentes.

Eventos semelhantes para a estreia do novo filme da Marvel também aconteceram em Nova York e Los Angeles.