Exclusivo: Veja cena do filme 'Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz'

Com estreia marcada para dia 1º de setembro nos cinemas, o filme Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz tem direção de Gustavo Fernandez. Em cena divulgada pelo Estadão com exclusividade, os bastidores da gravação são mostrados com Juliana Paes interpretando Arlete, mulher do médium José Arigó, que é vivido pelo ator Danton Mello.

Trata-se de uma história real, que mostra história do primeiro médium a incorporar o espírito do médico alemão, Dr. Fritz, que morreu durante a Primeira Guerra Mundial. Ao receber o espírito do médico, José Arigó se tornou uma esperança de cura para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Leia Também Johnny Depp vai viver rei Luís XV em seu primeiro filme após processo contra Amber Heard

Pelo trabalho que exercia, entre os anos 1950 e 70, Arigó foi alvo de críticas por parte dos mais céticos, mas com o apoio de sua mulher, Arlete, conseguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da cirurgia espiritual. Predestinado a ajudar sem receber nada em troca, Arigó é hoje reconhecido como um dos maiores fenômenos mediúnicos da história.

Integram o elenco, Danton Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso, Alexandre Borges, Marco Ricca, Cássio Gabus Mendes, João Signorelli e James Faulkner.