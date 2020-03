Ewan McGregor vem ao País participar da Geek Nation Brasil

O ator Ewan McGregor estará no País para participar da Geek Nation Brasil, feira de cultura pop a ser realizada nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Transamerica Expo, em São Paulo. Essa é a primeira vez do ator, conhecido por seu trabalho em Trainspotting, Star Wars e muitos outros filmes, no País.

Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 75 por dia (meia-entrada), e podem chegar a R$ 6 mil nos pacotes promocionais.

McGregor será uma das principais atrações do espaço Olympus Hall, onde irá participar de um painel sobre sua carreira e história no cinema, além de participar de um Meet & Greet com os fãs, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 6.

Ewan McGregor começou no teatro aos 17 anos e em 1993, com 22 anos, fez seu primeiro filme. Um ano depois, estrelou Cova Rasa, seu primeiro grande sucesso, e em 1996 esteve em Trainspotting: Sem Limites, que projetou seu nome em Hollywood.

Logo viriam outros sucessos como o blockbuster Moulin Rouge: Amor em Vermelho, e em 1999 ele assumiu o personagem Obi-Wan Kenobi na saga Star Wars.

Além do ator escocês, outros nomes já estão confirmados para o evento, entre eles a ilustradora Jill Thompson, o produtor de animes Nobuhiko Kurosu, um dos nomes da moda nacional, Dudu Bertholini, e os vencedores do World Cosplay Summit em 2018, os mexicanos do Banana Cospboys. Outras atrações serão anunciadas ao longo das próximas semanas, segundo a produção.

O que é a Geek Nation Brasil?

A Geek Nation Brasil é uma realização da Dueto Produções, criadora do Tim Festival e do Free Jazz Festival, entre outros, e da GGeek, uma equipe de jovens empreendedores amantes do universo geek.

O evento deve reunir paixões dos geeks, como cultura pop oriental e ocidental, animes, comics, cosplay, K-Pop, games, E-sports, jogos de tabuleiro, conteúdos de séries, tecnologia, cinema, moda. A feira caminha para ser uma concorrente da CCXP.

Ingressos para o evento já podem ser adquiridos em https://www.sympla.com.br.