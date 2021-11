'Eternos' lidera bilheteria dos EUA pelo segundo fim de semana

Eternos, da Marvel e Disney, sofreu uma queda íngreme em seu segundo fim de semana nos teatros, mas continua se mantendo na primeira colocação das bilheterias, à frente de novatos como Clifford the Big Red Dog.

Eternos acrescentou US$ 27,5 milhões ao longo do fim de semana, trazendo o faturamento nos Estados Unidos para US# 118,8 milhões, de acordo com estimativas do estúdio. O filme, dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao e protagonizado por Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Gemma Chan, teve uma redução de 61% em relação à sua estreia.

Apesar de isso não ser incomum para um grande filme de super-herói, foi significantemente mais acentuado que os 52% de queda vistos no último filme da Disney e Marvel, Shang-Chi.

Ambos foram exibidos exclusivamente nos cinemas, mas a principal diferença é que Shang-Chi simplesmente ganhou melhores avaliações do público e da crítica. Shang-Chi também se tornou disponível no serviço de streaming Disney+ neste fim de semana.

Eternos faturou US$ 281,4 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) globalmente até o momento.

O segundo lugar ficou com Clifford the Big Red Dog, que estreou nos cinemas durante a semana e também estava disponível no streaming caseiro aos assinantes do Paramount+. Foram estimados US$ 16,4 milhões em faturamento em 3,7 mil salas de cinema ao longo do fim de semana e US$ 22 milhões contando os cinco dias desde o seu lançamento. Apesar de os críticos não se impressionarem (teve 48% no Rotten Tomatoes), os espectadores foram mais favoráveis, dando uma promissora nota A no CinemaScore. E Clifford conseguiu fazer isso encarando condições incertas para famílias irem ao cinema.

Blockbusters saíram do Top 5 com Duna em terceiro lugar, com US$ 5,5 milhões, James Bond: Sem Tempo para Morrer em quarto, com US$ 4,6 milhões e Venom: Tempo de Carnificina em quinto com US$ 4 milhões. Note-se que neste fim de semana Venom 2 se tornou apenas o segundo filme na era da pandemia a ultrapassar a marca dos US$ 200 milhões na bilheteria dos EUA. O outro foi Shang-Chi.

Mais e mais filmes com esperança de prêmios estão entrando nas bilheterias especializadas e muitos estão fazendo sue caminho rumo ao Top 10. Neste fim de semana o filme semi-autobiográfico Belfast, de Kenneth Branagh, fez US$ 1,8 milhão ao ser exibido em 580 salas em sua estreia. Em seu segundo fim de semana, Spencer, que traz Kristen Stewart como a Princesa Diana, conquistou US$ 1,5 milhão em 1.265 salas. E mesmo em seu quarto fim de semana, A Crônica Francesa, de Wes Anderson, continua a se dar bem, somando US$ 1,8 milhão e totalizando US$ 11,6 milhões.