'Eternos' lidera bilheteria do fim de semana nos EUA com ampla vantagem

O filme Eternos liderou a bilheteria norte-americana neste fim de semana, com US$ 71 milhões (o equivalente a R$ 393 milhões) arrecadados de acordo estimativa publicada neste domingo, 7, pela empresa especializada Exhibitor Relations. O longa dirigido por Chloé Zhao enfrentou algumas das piores críticas recebidas por produções da Marvel, mas se saiu bem também fora da América do Norte, onde arrecadou cerca de US$ 91 milhões (R$ 504 milhões) em sua estreia.

Duna, que liderou na semana passada, caiu para o segundo lugar, mas com uma arrecadação de 7,6 milhões de dólares (R$ 42 milhões), quantia quase dez vezes menor do que a alcançada por Eternos. Confira abaixo o restante da lista com os 10 filmes de melhor bilheteria neste fim de semana (com valores em dólares):

3 - James Bond: Sem Tempo para Morrer - 6,2 milhões

4 - Venom: Tempo de Carnificina - 4,5 milhões

5 - Ron Bugado - 3,6 milhões

6 - A Crônica Francesa - 2,6 milhões

7 - Halloween Kills: O Terror Continua - 2,4 milhões

8 - Spencer - 2,1 milhões

9 - Espíritos Obscuros - 2 milhões

10 - Noite Passada em Soho - 1,8 milhões

*Com informações da agência AFP