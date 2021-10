'Eternos' estreia com primeira personagem surda da Marvel

As atrizes Angelina Jolie e Salma Hayek levaram o glamour de Hollywood à estreia mundial de Eternos, adaptação mais recente da Marvel Studios a uma história em quadrinhos, na segunda-feira,18.

Dirigido por Chloe Zhao, que recebeu os Oscars de melhor diretora e melhor filme por Nomadland no início do ano, o lançamento conta com um dos elencos mais diversificados de um filme da Marvel.

"Espero que ele comece a normalizar o que deveria estar lá desde o começo", disse Angelina à Reuters. "Espero que as pessoas assistam estes filmes nos próximos anos e nem pensemos nele como sendo diversificado, que se torne o que é normal e o que é certo, e o que é uma representação apropriada do mundo em que vivemos."

Gemma Chan interpreta a protagonista Sersi, um dos Eternos, um grupo de alienígenas que vive na Terra e guiou a humanidade em segredo há sete mil anos."Ele tem um tom diferente, visualmente será bastante diferente", disse Chan. "Obviamente o elenco é enorme e cobre sete mil anos, então é uma história épica. Um dos temas do filme é a conexão, conexão com o outro, conexão com a Terra. Espero que isso ecoe nas pessoas de alguma maneira."

Eternos também tem a primeira personagem surda do Universo Cinemático da Marvel: Makkari, interpretada por Lauren Ridloff. "Pode ser a primeira, mas não será a única por muito mais tempo", disse ela com linguagem de sinais. Adiado durante um ano devido à pandemia, Eternos chegará aos cinemas brasileiros no dia 4 de novembro.