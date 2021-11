'Eternos': confira curiosidades sobre o novo filme da Marvel

Eternos, novo filme da Marvel, estreia nos cinemas na quinta-feira, 4 de novembro, abordando a história de super-heróis que secretamente fazem a proteção da Terra desde o início da humanidade. Na trama, monstros conhecidos como "deviantes" retornam após algum tempo sem dar as caras, fazendo com que os personagens precisem se reunir para salvar a humanidade. Confira algumas curiosidades sobre o longa abaixo:

- Phastos, que será interpretado pelo ator Bryan Tyree Henry, é o primeiro super-herói gay da Marvel.

- A cena em que os Eternos são vistos com roupas de super-heróis pela primeira vez foi gravada em Fuerteventura, na Espanha, durante um pôr do sol, horário favorito de Chloé Zhao para imagens ao ar livre.

- O figurino dos personagens levou cerca de cinco meses para ser desenvolvido.

- Kumail Nanjiani precisou passar por um intenso treinamento com cinco personal trainers e uma nutricionista ao longo de um ano para entrar em forma para o papel de Kingo. Ele também treinou dança por meses.

- Angelina Jolie se envolveu, de fato, com o departamento de arte do filme para participar diretamente das artes que sua personagem, Thena, cria no deserto.

- A pirâmide que aparece no filme foi construída no Black Park Country Park, na Inglaterra, o que chamou atenção dos moradores locais durante as filmagens.

- Lauren Ridloff (Makkari), que tem deficiência auditiva, é a primeira atriz surda em um filme da Marvel e criou o nome de diversos personagens na linguagem de sinais dos Estados Unidos.