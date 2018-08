Estrelas de Hollywood roubam a cena em Veneza A Love Song For Bobby Long, estrelado por John Travolta, e The Machurian Candidate, com Denzel Washington e Meryl Streep, foram as principais atrações do segundo dia do Festival de Cinema de Veneza. Outros eventos importantes do dia são as exibições de dois dos 21 filmes que concorrem ao Leão de Ouro: 5x2, do francês François Ozon, e Delivery, do grego Nikos Panayotopoulos. Como sempre, as grandes estrelas de Hollywood foram o centro da atenção. Em A Love Song, Scarlett Johansson, de Encontros e Desencontros, interpreta uma jovem que abandonou o segundo grau e vai morar na casa de sua mãe, que já morreu, e lá encontra dois homens bêbados, um deles Travolta. The Manchurian Candidate chamou atenção mais por suas estrelas do que por seu conteúdo, levando-se em consideração que o filme estreou nos Estados Unidos há algumas semanas. Esta edição do festival tem sido criticada por exibir muitos films que já foram lançados, inclusive o de abertura, O Terminal, de Steven Spielberg. 5x2 é formado por cinco episódios que recontam um relacionamento de trás para frente. Delivery tem como enfoque um homem que trabalha fazendo entregas. O júris de nove pessoas que decide quem recebe os Leões de Ouro é presidido pelo diretor britânico John Boorman, e inclui Spike Lee, Johansson e a atriz Helen Mirren, entre outros. Os prêmios serão entregues em 11 de setembro, em cerimônia apresentada por Sophia Loren.