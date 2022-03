Estrelas de 'Batman' se dizem 'assustadas e muito animadas' com resposta do público

Robert Pattinson e Zoe Kravitz estão juntos como Batman e Mulher-Gato no último lançamento cinematográfico das famosas figuras da DC Comics, Batman. O longa de quase três horas é um filme noir, com os dois personagens agindo como detetives para encontrar uma garota desaparecida e localizar o Charada, que está assassinando figuras de alto nível na cidade de Gotham City.

Leia Também A evolução de Batman, de personagem cômico a sombrio em oito décadas

Pattinson e Kravitz estão um pouco preocupados com a reação das platéias. "Eu me sinto assustada e muito entusiasmada ao mesmo tempo, mas definitivamente intimidada", disse Kravitz à Reuters em uma entrevista. "Espero que tudo corra bem. Gostaria que nos entrevistasse depois que o filme saísse. Seria muito mais fácil", acrescentou Pattinson.

O Batman de Pattinson tem uma silhueta diferente das encarnações anteriores. Neste filme, dirigido por Matt Reeves, ele tem uma máscara de orelhas pontiagudas muito mais fina. "Não consegui ouvir nada. Eu também tinha um fone de ouvido no qual eu estava tendo direção... ocasionalmente elas saíam no walkie-talkie de cada pessoa no set inteiro e eu mesmo não conseguia tirá-lo e estava literalmente ouvindo cada coisa que estava acontecendo", disse Pattinson. "Às vezes (Reeves) deixava o microfone ligado e você podia ouvir, se fosse uma cena tensa, sua respiração acelerar".

Passado na fictícia Gotham City, o filme aborda política, corrupção, pobreza e crime. "As maneiras pelas quais Matt escolheu este gênero e com a série Batman para torná-lo um filme sobre Batman, sim, mas também sobre o mundo em que vivemos, acho que foi realmente brilhante", disse Jeffrey Wright, que interpreta o aliado policial do Batman, o tenente James Gordon.

Colin Farrell parece irreconhecível como Pinguim, passando até quatro horas por dia em maquiagem. Além dos rumores de uma sequência, a Warner Bros anunciou um programa de televisão spin-off com o Pinguim. "Ter de seis a oito horas ou qualquer outra coisa, seria uma alegria explorar este personagem porque não é como se ele tivesse apenas uma característica especial", disse Farrell. 'Batman' começou seu lançamento global do cinema a partir de terça-feira.