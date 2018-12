Estrelado por Benedict Cumberbatch, filme 'Brexit' estreia em janeiro; veja o trailer

O ator britânico Benedict Cumberbatch é o protagonista do filme Brexit, sobre a campanha a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) antes do referendo de junho de 2016, cuja estreia será em janeiro.

No trailer do longa-metragem, produzido pela rede de televisão a cabo HBO em parceria com BBC, Channel 4 e House Productions, Cumberbatch aparece na pele de Dominic Cummings, um dos assessores políticos da campanha do Leave (saída).

"Todo mundo sabe quem ganhou, mas nem todos sabem como", são as primeiras palavras que Cumberbatch diz ao início do vídeo, que em dois minutos narra a estratégia por trás da campanha.

O filme estreará no próximo dia 19 de janeiro, dois dias antes da data-limite para que o governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, submeta à votação no Parlamento o acordo do Brexit pactuado com a UE.

Além de Cumberbatch, conhecido por seus papéis em filmes como O Jogo da Imitação (2014) e Doutor Estranho (2016), e por dar vida ao detetive Sherlock Holmes na série homônima da BBC, também participam do filme Richard Goulding, Rory Kinnear, Liz White e Rory Kinnear.

Veja o trailer: